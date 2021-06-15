Черчесов считает сборную Финляндии "непростым оппонентом" для России

Какие-то отличия в подготовке к отдельным матчам есть?

Станислав Черчесов: Мы готовимся к турниру в целом, и к каждому конкретному поединку по отдельности. Была тактическая тренировка, наигрывали несколько вариантов, но говорить об этом не буду.

Не показалось, что в Бельгией не сработала связка Головин - Дзюба?

Станислав Черчесов: Это был непростой матч. Тем более в начале встречи выбыли два человека - Кузяев и Жирков. Когда по ходу игры какие-то вещи ломаются, то это уже не к нам вопрос. Некоторые моменты, которые мы изначально планировали, не получились.

Какая ситуация с травмированными?

Станислав Черчесов: К вечеру получу ответы. По Жиркову не могу точно сказать, но боюсь, что мы его потеряли на весь Евро. Кудряшов сегодня впервые немного потренировался наравне со всеми. Кузяев занимался с нами, Дивеев отдохнул один день. Джикия пропустил вчера (в понедельник) занятие, сегодня тренировался в легкой форме, как и Головин. Подготовка меняется, подход меняется.

Ваше мнение о матче Дании с Финляндией?

Станислав Черчесов: Результат немножко удивил, но сама игра - абсолютно нет. Мы изучаем соперников и четко говорим, что у финнов крепкая команда. Они это продемонстрировали в Копенгагене. Игра могла сложиться иначе, но мы знали: Финляндия - непростой оппонент. И мы готовимся к нему.

Ощущаете давление перед завтрашней игрой?

Станислав Черчесов: У каждого свой характер. С Бельгией все больше зависело от соперника. Теперь же есть четкое понимание, как играть. Я бы сказал, что мое состояние сейчас спокойное, правильное, рабочее.

Вопрос по обороне. Вы наигрываете разные сочетания. Какие рассматриваете на матч с финнами?

Станислав Черчесов: Видите, мы недосчитались сперва одного защитника, потом другого, а турнир идет. От травм никто не застрахован. Стараемся разные связки наигрывать, чтобы условный Джикия первый раз не увидел Дивеева во втором матче Евро. Пытаемся какие-то нюансы учитывать, думая наперед.