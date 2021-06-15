Тренер сборной Финляндии: Нам надо воспользоваться слабыми сторонами России

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва накануне матча против сборной России на Евро-2020 отметил сильные стороны команды Станислава Черчесова и заявил, что для победы надо использовать слабые стороны соперника.

Финский тренер отметил, что сборной России будет непросто играть после поражения на старте турнира. Канерва не скрывал, что был уверен в победе бельгийской команды, но теперь команде Черчесова необходимо брать три очка.

"Они будут агрессивно атаковать и стараться нам забить. Отмечу, что у сборной России сильные фланги, эта команда способна играть и в закрытый, и в открытый футбол и много забивать. Нам нужно будет внимательно опекать определенных игроков около нашей штрафной", - цитирует тренера Sport24.

Наставник сборной Финляндии добавил, что средняя линия сборной России будет стараться играть на Артема Дзюбу.

При этом Канерва не стал называть слабые, на его взгляд, стороны российской команды. Но добавил, что необходимо их использовать.

"Нам нужно будет действовать с мячом очень быстро и перестроить наших игроков. Постараться воспользоваться слабыми сторонами. Надо будет реагировать и на быстрых игроков русских, способных выбежать в контратаку", - сказал он.