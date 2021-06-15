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15.06.2021 04:57
Рубрика: Спорт

В Копенгагене открыли стену для пожеланий футболисту Кристиану Эриксену

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

В Дании решили поддержать полузащитника сборной страны Кристиана Эриксена. В его честь в Копенгагене открыта стена, на которой можно оставить свое пожелание спортсмену.

Фото: AP Photo
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Любой желающий может подойти к стене и оставить на ней послание футболисту. Устроители постоянно отправляют фотографии с пожеланиями Эриксену и его семье, сообщает Instagram Евро-2020 в Копенгагене.

Сам футболист до сих пор находится в больнице. Он чувствует себя хорошо. Эриксен потерял сознание в конце первого тайма стартового матча против финнов. Он пережил остановку сердца.

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