Песков: В планах Путина пока нет посещения матчей Евро-2020
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать матчи европейского первенства по футболу, семь из которых принимает Санкт-Петербург, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока в графике посещения футбольных матчей нет", - сказал он во вторник. Представитель Кремля также прокомментировал меры по борьбе с COVID-19, которые принимаются организаторами Евро-2020. "Они должны приниматься и будут приниматься, но таким образом, естественно, чтобы не сорвать мероприятие", - отметил Песков.
Что касается работы главного тренера российской сборной Станислава Черчесова, то оценивать ее в Кремле не планируют, заявил пресс-секретарь главы государства. "Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и тем более не прерогатива администрации президента", - сказал Дмитрий Песков.
Напомним, российская команда начала выступления на чемпионате с поражения от сборной Бельгии со счетом 0:3. В среду, 16 июня, Россия проведет матч против дебютанта первенства - Финляндии.
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