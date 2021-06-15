Песков: В планах Путина пока нет посещения матчей Евро-2020

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать матчи европейского первенства по футболу, семь из которых принимает Санкт-Петербург, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока в графике посещения футбольных матчей нет", - сказал он во вторник. Представитель Кремля также прокомментировал меры по борьбе с COVID-19, которые принимаются организаторами Евро-2020. "Они должны приниматься и будут приниматься, но таким образом, естественно, чтобы не сорвать мероприятие", - отметил Песков.

Что касается работы главного тренера российской сборной Станислава Черчесова, то оценивать ее в Кремле не планируют, заявил пресс-секретарь главы государства. "Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и тем более не прерогатива администрации президента", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, российская команда начала выступления на чемпионате с поражения от сборной Бельгии со счетом 0:3. В среду, 16 июня, Россия проведет матч против дебютанта первенства - Финляндии.