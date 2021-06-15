В дебютном матче на Евро Россия проиграла Бельгии. Права на ошибку у нашей сборной больше нет. Фото: Reuters

Как известно, в плей-офф на чемпионате Европы выходят не только две команды из каждой группы, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Шансы россиян на первую строчку, особенно с учетом крупного поражения на старте от Бельгии (0:3), практически минимальны. Для этого даже в случае побед в оставшихся двух турах подопечных Станислава Черчесова нужно, чтобы Бельгия потеряла больше трех баллов. Обойти их при равенстве очков почти невозможно из-за того, что разность мячей в очных поединках является основным критерием при таком раскладе.

При всем при этом гораздо важнее то, как на шансы России повлияла сенсационная победа Финляндии над Данией. Легко предположим, что Бельгия выиграет в оставшихся двух матчах и финиширует в группе с девятью очками. В таком случае у нашей команды будет два варианта для выхода в плей-офф со второго места. Первый - если российские футболисты одолеют и финнов, и датчан. Второй - в случае победы и ничьей в Копенгагене. Если россияне будут сильнее Дании, но разойдутся миром с Финляндией, то у нас и у финнов будет по четыре очка - выше поднимется тот, у кого лучше разница мячей.

- Мы все еще в турнире, бьемся. Первый матч сыграли не так, как планировали. Хотели лучше и по результату, и по содержанию. Ждем финнов. Будет встреча, которая многое решает. Соревнования не заканчиваются, все еще впереди, - отметил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Как бы то ни было, противостояние в среду - решающее для сборной России. И, конечно, для сохранения реальных шансов на выход из группы команде Черчесова необходима победа. Только вот как ее одержать? Особенно с учетом той игры, которую Головин и компания показали в прошлую субботу.

Чтобы сохранить реальные шансы на выход в плей-офф, нашей команде нужно побеждать Финляндию

Тем не менее, по словам бывшего лидера сборной России Александра Мостового, россияне должны победить финнов. Но при этом Мостовой признался "РГ", что его совсем не впечатляет игра нашей команды.

По матчу с Бельгией нужно делать какие-то выводы или его нужно поскорее забыть?

Александр Мостовой: Конечно, стоит призадуматься. Я, кстати, после игры особо ни с кем не общался, хотя звонков было миллион. Понимал, что на горячую голову можно всего наговорить. Никто особо и не надеялся на победу с Бельгией, но я не ожидал разгрома - думал, хотя бы один забьем. Мне не понравились комментарии наших футболистов, дескать, они ничего особенного в Бельгии не увидели, что первый гол был случайный. Хорошо, но почему-то этот случайный мяч был забит в наши ворота, а не чужие. Кстати, это не первые уже такие высказывания, причем их позволяют себе люди, которые нигде в Европе еще не выступали и непонятно, будут ли играть там вообще. И все эти провалы, недостаток класса - это ведь не единичные случаи, так происходит из года в год. Только потом все это забывается, стоит нам обыграть Болгарию или Кипр, все снова кричат, что все здорово.

Но если Россия одолеет Финляндию, у нас снова будут неплохие шансы на выход из группы.

Александр Мостовой: Вы говорите о частностях, а я в целом смотрю на картину. Вот сейчас мы обыграем финнов, и все забудут о Бельгии. У нас так было на чемпионате мира. Победили Саудовскую Аравию с Египтом, после чего нас по всем статьям разгромил Уругвай. Вышли в четвертьфинал и стали героями, хотя ничего не выиграли. Потом еще удивляются, почему в двух розыгрышах Лиги наций подряд в решающий момент мы уступаем. Вспомните поединки со Швецией, а затем и с Сербией в конце прошлого года. Я знаю, о чем говорю, потому что сам выступал на высоком уровне. Вспоминаю наши времена, да, мы тоже крупно проигрывали, но и побеждали. У нас был определенный уровень. Нам было стыдно, а сейчас такого нет.

Матч с Бельгией - это стыд?

Александр Мостовой: Нет, я имею в виду высказывания наших игроков. Вот Дивеев говорит: "Лукаку? Да ничего особенного". Ну конечно, ничего особенного, только Лукаку на 90-й минуте убегает от тебя и забивает третий. Бельгиец уже забил, наверное, около 250 мячей за карьеру. У нас вся команда вместе никогда столько не забьет.

Как вам финны?

Александр Мостовой: Ну что, мы не обыграем Финляндию, у которой население чуть больше 5 миллионов? Ничего особенного в них я не увидел. В матче с Данией им откровенно повезло. Одна атака - один гол. А датчане не забили пенальти, плюс на них сильно повлияла ситуация с Эриксеном. Мне кажется, не надо было продолжать матч после такого. Мы же видели, что хозяева были в шоке. Но получилось как получилось.

Согласны с той критикой, которая раздается в адрес Антона Шунина и Андрея Семенова?

Александр Мостовой: Не совсем. Да, Семенов ошибся в эпизоде с первым голом, Шунин мог выручить. Но там, мне показалось, был офсайд. Но все равно - пропустили ведь мы в самом начале. Было достаточно времени, чтобы что-то создать у чужих ворот. А у России был только один полуопасный момент. Если бы мы проиграли 0:1, тогда да, я бы согласился с критикой в адрес Семенова и Шунина. А так… Мы ничего не показали впереди. И это главное, что нужно исправить в следующих встречах.

Где будем смотреть

16 июня, среда, Первый канал

16.00. Россия - Финляндия