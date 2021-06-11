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11.06.2021 09:00
Рубрика: Спорт

Повар финской сборной назвал "секретное оружие" команды на Евро-2020

Текст: Елена Казьмина
Фото: Olga MALTSEVA / AFP Фото: Olga MALTSEVA / AFP
Фото: Olga MALTSEVA / AFP

Шеф-повар Рейо Джункари будет следить за питанием сборной Финляндии на чемпионате Европы-2020. В преддверии старта турнира он рассказал о "секретном оружии" для футболистов.

Фото: gettyimages
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"Единственный напиток, который мы взяли с собой из Финляндии, - безалкогольный свекольный шот, свекольный сок", - сказал изданию Is.fi Джункари.

Он признал, что свекольный сок - не самый любимый напиток для людей, однако он очень полезен. Когда человек пьет свекольный сок за несколько часов до физических нагрузок, он действует как природный нитро. В итоге сосуды расширяются, а насыщенная кислородом кровь лучше циркулирует в организме.

Напомним, что сборная Финляндии попала в группу "B" с национальными командами России, Бельгии и Дании. Команда Суоми, занимающая 54-е место в рейтинге ФИФА, - дебютант финальных стадий чемпионата Европы по футболу.

Матч между сборными Финляндии и России пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге.

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