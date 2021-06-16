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16.06.2021 07:25
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" обыграла "Айлендерс" благодаря трем передачам Кучерова

Текст: Максим Домчев
"Тампа-Бэй" выиграла второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли у "Айлендерс". Героями встречи стали нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский.
Никита Кучеров. Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Никита Кучеров. Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Никита Кучеров. Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Второй матч серии, также проходивший на площадке "молний", сложился более удачно для действующих обладателей Кубка Стэнли.

Фото: Sam Morris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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В первом периоде "Тампа-Бэй" повела в счете после броска Брейдена Пойнта, которому ассистировал Кучеров. Но гости усилиями Брока Нельсона вскоре отыгрались.

Снова повести в счете удалось в середине второго периода. Ондржей Палат воспользовался своим моментом, а ассистировал ему снова Кучеров.

Вопросы о победителе встречи сняли голы защитников Яна Рутты и Виктора Хедмана, которому снова ассистировал Кучеров. "Островитянам" удалось отыграть одну шайбу - 4:2.

Кучеров в итоге признан первой звездой матча. Второй звездой стал голкипер Андрей Василевский, отразивший 24 из 26 бросков.

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