"Тампа-Бэй" обыграла "Айлендерс" благодаря трем передачам Кучерова

"Тампа-Бэй" выиграла второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли у "Айлендерс". Героями встречи стали нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский.
Никита Кучеров. Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Второй матч серии, также проходивший на площадке "молний", сложился более удачно для действующих обладателей Кубка Стэнли.
В первом периоде "Тампа-Бэй" повела в счете после броска Брейдена Пойнта, которому ассистировал Кучеров. Но гости усилиями Брока Нельсона вскоре отыгрались.
Снова повести в счете удалось в середине второго периода. Ондржей Палат воспользовался своим моментом, а ассистировал ему снова Кучеров.
Вопросы о победителе встречи сняли голы защитников Яна Рутты и Виктора Хедмана, которому снова ассистировал Кучеров. "Островитянам" удалось отыграть одну шайбу - 4:2.
Кучеров в итоге признан первой звездой матча. Второй звездой стал голкипер Андрей Василевский, отразивший 24 из 26 бросков.