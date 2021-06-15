"Вегас" обыграл "Монреаль" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Хоккеисты "Вегаса" в стартовом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли переиграли "Монреаль" - 4:1.

Сезон в Национальной хоккейной лиге приближается к завершению. В ночь на вторник стартовала вторая полуфинальная серия, в которой за путевку в финал спорят "Вегас" и "Монреаль".

Первая встреча осталась за "Голден Найтс", которые переиграли канадский клуб со счетом 4:1.

У победителей голы на счету защитников Ши Теодора, Алека Мартинеса и Ника Холдена. Еще одну шайбу забросил форвард Маттиас Янмарк.

У монреальцев отличился юный Коул Кофилд. Российский защитник Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности "минус 2". Зрителям же он запомнился эффектным силовым приемом.