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Рубрика: Спорт

Голевая передача Кучерова не спасла "молнии" от поражения в матче с "Айлендерс"

Текст: Максим Домчев
"Тампа-Бэй" в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" - 1:2.
Никита Кучеров. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Никита Кучеров. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Никита Кучеров. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В Национальной хоккейной лиге прошел первый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между действующими обладателями этого трофея клубом "Тампа-Бэй" и "островитянами" из Нью-Йорка.

Фото: РИА Новости
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Эта серия станет противостоянием российских голкиперов - Андрея Василевского у "молний" и Семена Варламова и Ильи Сорокина у "Айлендерс". В первой встрече принимал участие более опытный голкипер "островитян".

Варламов в итоге и стал одним из главных творцов победы, отразив 31 из 32 бросков. Его визави также 31 раз спас свою команду, но "островитяне" нанесли на один бросок больше.

На 33-й минуте встречи Мэтью Барзал из неудобной позиции сумел пробить Василевского. Второй гол в матче случился в третьем периоде. Российский голкипер "молний" сыграл не слишком удачно после броска от синей линии защитника Райана Пулока.

Почти за минуту до конца "Лайтнинг" отыграли один гол после броска Брейдена Пойнта, которому ассистировал Никита Кучеров. Но спасти встречу так и не удалось.

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