Российские вратари вывели "Айлендерс" в 1/2 финала плей-офф НХЛ

"Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" сыграют в полуфинале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это стало известно после того, как ньюйоркцы в шестом матче четвертьфинальной серии обыграли "Бостон" - 6:2 и одержали верх во всем противостоянии - 4-2.

Нам, российским болельщикам, конечно же, особенно приятно, что ключевой вклад в успехи "островитян" вносят наши вратари: Семен Варламов и Илья Сорокин, для которого нынешний сезон в НХЛ вообще дебютный. Если у одного травма или не идет игра, его безболезненно меняет другой. За примером далеко идти не надо. Когда Варламов получил повреждение в предыдущей серии против "Питтсбурга", Сорокин пришел на подмогу и сыграл безупречно. Но против "Бостона" солировал уже Семен.

Перед тем как поставить выздоровевшего Варламова на вторую игру четвертьфинала, главный тренер "Айлендерс" Барри Троц объяснил свой выбор: "Он был нашей скалой весь сезон. Все дело было в его предыдущих матчах против "Бостона". В "регулярке" он сыграл против них 5-1". Троц не прогадал. Варламов во всех играх был бесподобен. Вот и в шестом матче он отразил 23 броска из 25 и был признан третьей звездой встречи.

"Сейв Варламова после атаки Бержерона и его спасение после броска в упор Чарли Койла через несколько минут - это были важнейшие моменты, которые могли повернуть ход игры в другую сторону. Сегодня у него было не так много работы, как два дня назад в Бостоне, но он выглядел более чем солидно", - приводит официальный сайт НХЛ слова Троца по окончании решающего матча.

Теперь в полуфинале нас ждет увлекательнейшее противостояние между российскими вратарями. Ведь в "Тампе" играет главный претендент на приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата Андрей Василевский.