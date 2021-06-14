Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
14.06.2021 20:36
Рубрика: Спорт

Футболист "Локомотива" получил первую красную карточку на Евро-2020

Текст: Артур Нанян

Сборная Польши осталась в меньшинстве в матче группового этапа чемпионата Европы против Словакии в Санкт-Петербурге.

Получив вторую желтую карточку, с поля ушел полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк. Произошло это на 62-й минуте, когда Крыховяк грубо атаковал одного из словацких игроков. Гжегож первым на Евро-2020 получил красную карточку.

Добавим, что на данный момент счет в матче Польша - Словакия - 1:1.

Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро
Новости чемпионата
Патрик Шик признан лучшим игроком матча Чехия - Шотландия 20:52
Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро 20:10
Польская полиция помогает следить за порядком на Евро-2020 в Петербурге 17:59
В Минцифры уточнили адреса пунктов выдачи паспортов болельщика 12:55
Врач Юрий Васильков: С футболом Эриксену стоит расстаться 22:00

Врач Юрий Васильков: С футболом Эриксену стоит расстаться 22:00

Первые дни чемпионата Европы получились насыщенными: Италия одержала крупную победу над Турцией, яркий поединок Нидерландов с Украиной... Но самое резонансное событие произошло в Копенгагене - у Кристиана Эриксена прямо на поле остановилось сердце

Сборная Польши проиграла в меньшинстве Словакии 21:03

Сборная Польши проиграла в меньшинстве Словакии 21:03

Сборная Польши неожиданно проиграла Словакии. На 62-й минуте полузащитник "Локомотива" Крыховяк получил вторую желтую карточку. Словаки воспользовались численным преимуществом и благодаря голу Милана Шкриньяра вырвали важнейшую победу - 2:1

Мишель Платини: Французская сборная - явный фаворит 20:51

Мишель Платини: Французская сборная - явный фаворит 20:51

У Мишеля Платини нет сомнений, у кого из участников чемпионата Европы по футболу больше всего шансов на победу. "Французская сборная - явный фаворит Евро 2020. И не только потому, что она действующий чемпион мира", - отметил он

Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 18:16

Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 18:16

Сборная Чехии по футболу в стартовом матче чемпионата Европы в Глазго нанесла поражение команде Шотландии 2:0. По одному раз в каждом из таймов отличился Патрик Шик. В стартовом составе Чехии на поле появился полузащитник "Спартака" Алекс Крал