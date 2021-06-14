Футболист "Локомотива" получил первую красную карточку на Евро-2020
Сборная Польши осталась в меньшинстве в матче группового этапа чемпионата Европы против Словакии в Санкт-Петербурге.
Получив вторую желтую карточку, с поля ушел полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк. Произошло это на 62-й минуте, когда Крыховяк грубо атаковал одного из словацких игроков. Гжегож первым на Евро-2020 получил красную карточку.
Добавим, что на данный момент счет в матче Польша - Словакия - 1:1.
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