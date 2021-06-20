Каспер Шмейхель: Не хотим недооценивать сборную России

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель прокомментировал тот факт, что российские болельщики не смогут посетить заключительный матч группы "В" между датчанами и сборной России, который пройдет завтра 21 июня в Копенгагене.

После случая с Кристианом Эриксеном вы показали, насколько вы любите и поддерживаете друг друга. Наверняка, вашу команду признают командой всего турнира…

Каспер Шмейхель: Когда игроки говорят о своей команде, они говорят только хорошее. Но в экстремальной ситуации люди показывают, из чего они сделаны. Наша команда показала себя искренним коллективом, где все поддерживают друг друга. Мы показали, что значит быть датчанами. Мы показали, что мы гордимся нашей страной, тем, что можем представлять ее. До сих пор ни с чем таким не сталкивался. Мы жертвуем очень многим, когда тренируемся, проводим время вдали от семьи, от детей. Но возможность представлять нашу страну на таком турнире - это то, ради чего мы играем.

Тот факт, что российские болельщики не смогут приехать на матч, сильно вам поможет?

Каспер Шмейхель: Мы не хотим недооценивать сборную России. Надо сфокусироваться на их игре, но прежде всего - на нашей. Что касается болельщиков, мы постараемся превратить это в преимущество для нас. Посмотрим, что из этого получится.