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28.06.2021 01:03
Рубрика: Спорт

Роналду бросил на поле капитанскую повязку после поражения от Бельгии

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду бросил на поле капитанскую повязку после поражения от Бельгии (0:1) в 1/8 финала чемпионата Европы.

Фото: Angel Martinez - UEFA/UEFA via Getty Images
Роналду обновил рекорд по голам на чемпионатах мира и Европы

Во вчерашнем поединке в Севилье Роналду и его партнеры по национальной команде в составе нанесли 29 ударов по воротам, но ни один из них не стал результативным. К слову, португальцы впервые с 1984 года не вышли в четвертьфинал Евро. Что касается статистики самого Криштиану, то интересный факт: он 28 раз бил со штрафных на Евро и ни разу не сумел отличиться.

Возвращаясь к теме с брошенной повязкой, напомним, что Роналду делает подобное не впервые: в конце марта в концовке встречи квалификации чемпионата мира-2022 против Сербии в Белграде Криштиану сделал то же самое после того, как арбитр не засчитал его гол при счете 2:2. На эмоциях форвард "Ювентуса" и вовсе покинул поле.

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