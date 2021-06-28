Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду бросил на поле капитанскую повязку после поражения от Бельгии (0:1) в 1/8 финала чемпионата Европы.

Во вчерашнем поединке в Севилье Роналду и его партнеры по национальной команде в составе нанесли 29 ударов по воротам, но ни один из них не стал результативным. К слову, португальцы впервые с 1984 года не вышли в четвертьфинал Евро. Что касается статистики самого Криштиану, то интересный факт: он 28 раз бил со штрафных на Евро и ни разу не сумел отличиться.

Возвращаясь к теме с брошенной повязкой, напомним, что Роналду делает подобное не впервые: в конце марта в концовке встречи квалификации чемпионата мира-2022 против Сербии в Белграде Криштиану сделал то же самое после того, как арбитр не засчитал его гол при счете 2:2. На эмоциях форвард "Ювентуса" и вовсе покинул поле.