Магнус Карлсен сыграет на Кубке мира по шахматам в Сочи

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен примет участие в Кубке мира ФИДЕ. Турнир с рекордным для этих состязаний призовым фондом в 1 890 000 долларов долларов, проводящийся по нокаут-системе, примет Сочи с 10 июля по 6 августа.

Два финалиста Кубка мира получат право напрямую участвовать в турнире претендентов. Поэтому, как сообщается в пресс-релизе ФИДЕ, в соревновании примут участие 206 шахматистов. Напомним, что прошлый Кубок мира собрал 128 участников.

Норвежец-чемпион никогда не побеждал на Кубке мира. В последний раз в 2017 году он проиграл уже в третьем круге Бу Сянчжи из КНР. Даже если наш Ян Непомнящий победит чемпиона в их предстоящем матче за шахматную корону в Дохе, Карлсен все равно получает право играть в следующем турнире претендентов.

Возможно, для первого номера рейтинга ФИДЕ Кубок мира в Сочи станет определенной разминкой перед сложнейшим поединком с Непомнящим. А Ян решил полностью сосредоточиться на матче с Карлсеном и Кубок мира пропустит.