С 1953-го года сборная Германии не завоевывала медалей чемпионата мира по хоккею. Последний раз ближе всего к этому достижению немцы были на домашнем турнире 11 лет назад. В полуфинале их остановили россияне, бронзу же отобрали шведы. Теперь за выход в финал Германия будет бороться с действующим чемпионом мира - финнами.

Матчи между немцами и финнами в последние годы получаются очень упорными. На мировых первенствах в 2018-м и 2019-м годах Германия и вовсе побеждала, лишь на групповом этапе этого года финны наконец прервали эту серию. Но и эта победа не далась легко - всего 2:1. Другое дело, что чувствуется запас прочности финнов. Все-таки они смогли сохранить костяк победной сборной и здесь выглядят самыми сыгранными.

Полуфиналы для обоих команд прошли неимоверно тяжело. Германия ушла с 0:2 против Швейцарии, сравняв счет за 44 секунды до финальной сирены. Затем перетерпела овертайм и выстояла в серии буллитов. Финляндии, в свою очередь, хватило единственной шайбы для победы над Чехией. Финны любят счет 1:0 - два года назад такой же итог был против набитой звездами сборной России. Лучшая в мире тактика и лучшее в мире умение играть на результат, вот что стабильно приносит Финляндии успех на крупнейших турнирах. При всем уважении к немцам, худшего соперника, чем сборная Финляндии, представить просто невозможно.

Игра Финляндия - Германия начнется в 18:15 мск. Встретимся на онлайн-трансляции "РГ"!