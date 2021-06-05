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05.06.2021 00:05
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция полуфинала ЧМ по хоккею США - Канада

Текст: Никита Лашкул

Суббота на чемпионате мира по хоккею - традиционное время полуфиналов. На этот раз в четверке сильнейших остались США, Канада, Германия и Финляндия. Так совпало, что все они играли в одной группе на предварительном этапе. И все дружно преодолели рубеж 1/4 финала.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Финляндия - Германия - онлайн-трансляция полуфинала ЧМ по хоккею

Первыми на лед выйдут американцы и канадцы. Согласно системе посева, все команды после группового этапа получили номера посева, и полуфинальные пары распределяются в зависимости от этого самого посева. По правилам - лучшая команда встречается с худшей. Американцы лихо прошли группу, разнесли в четвертьфинале Словакию и получили канадцев, вообще чудом попавших в плей-офф.

Насчет матча Канада - Россия в 1/4 финала было сказано многое, повторяться не будем. В который раз подтвердилось, что средний уровень КХЛ не тянет по сравнению со среднем уровнем НХЛ. Канадцы надежно сыграли в обороне и наказали нас за обычную небрежность на "пятаке". Итог - заслуженный полуфинал. Остается только брать у них пример того, как нужно добавлять по ходу турнира и показывать максимум в плей-офф, а не в группе.

Американцы, в свою очередь, по качеству показанной игры готовы прервать серию, тянущуюся с 1960-го года. Именно тогда сборная США последний раз становилась чемпионом. С тех пор даже финалов не было. Ладно, россияне 7 лет без золота, американцы - 60 лет. И ничего, не расстраиваются. Впервые за очень долгое время их команда смотрится не, что предпочтительнее канадцев, а просто является одним из главных претендентов на золото. Есть и скорость, и сыгранность, и надежность в защите. Да и раздражитель в виде титулованного соседа, никто не отменял. Кстати, когда команды пересеклись в группе, американцы камня на камне не оставили от "кленовых листьев". Так что у одних есть желание наконец-то взять титул, а другие хотят реванша. Посмотрим, чья возьмет.

Матч США - Канада начнется в 14:15 по московскому времени. На сайте "РГ" будет онлайн-трансляция.

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