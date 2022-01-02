Головин пропустит матч Кубка Франции из-за болей в животе

Полузащитник "Монако" Александр Головин не поможет своей команде в выездном матче 1/16 финала Кубка Франции против "Кевийи-Руан", сообщается на официальном сайте монегасков.

Головин пропустит сегодняшний поединок из-за болей в брюшной полости. А чуть ранее стало известно, что по возвращении из краткосрочного отпуска сразу девять игроков "Монако" сдали положительные тесты на коронавирус. Александра среди них не было.

К слову, встреча с "Кевийи-Руан" станет первой для монегасков после отставки с поста главного тренера Нико Ковача.