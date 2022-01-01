В ФХР отреагировали на скандальный инцидент с молодежной сборной

Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала ситуацию со снятием молодежной сборной с рейса, следовавшего из Калгари во Франкфурт.

Ранее появилась информация, что игроков молодежных команд России и Чехии сняли с авиарейса из-за нарушения правил поведения. Спортсмены возвращались домой после отмены чемпионата мира.

Как отметили в ФХР, "организация держит под контролем ситуацию и выяснит информацию о случившемся у канадского авиаперевозчика, а также ИИХФ и трех сборных, с которыми россияне должны были вылететь одним рейсом".

"Основная претензия у авиаперевозчика к представителям нашей делегации, из-за которой команду сняли с рейса - медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно", - говорится в заявлении ФХР.