Новости

В новогоднюю ночь хулиганы во Франции сожгли 874 автомобиля 19:02
Путин освободил Абелина от должности помощника секретаря Совбеза РФ 18:35
В ФХР отреагировали на скандальный инцидент с молодежной сборной 18:34
Военные ЗВО помогут справиться со снежными завалами на дорогах 18:19
Ким Чен Ын определил важнейшие задачи для КНДР на 2022 г 18:12
На Кубани в новогоднюю ночь родились 53 малыша 18:10
Запасы газа в украинских ПХГ почти на 43% ниже прошлогодних 17:46
Под Рязанью москвич погиб от фейерверка 17:26
В Москве в новогоднюю ночь родились 45 детей 16:44
В Пусане такси упало на автомобили, вылетев с пятого этажа ТЦ 16:28
Рекордный суточный прирост заражений COVID-19 зафиксирован среди военных США в Японии 16:17
Стали известны подробности снятия с рейса молодежной сборной РФ по хоккею 16:04
Посол Китая покинул Северную Корею 15:48
Польша приняла от Швеции председательство в ОБСЕ 15:27
Ученый из Греции считает, что пандемия закончится в конце февраля 15:03
СМИ: Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса за пьянство 14:45
В московском метро часы "остановили время" 14:43
В Новой Москве произошла массовая драка 14:28
МВД: Почти 2 млн человек в России приняли участие в новогодних мероприятиях 14:20
Почему Минск вынужден вводить эмбарго на ряд продтоваров 13:50
Стайеры из Эфиопии установили два рекорда мира в последние часы 2021 года 13:39
Овечкин назвал "крутым" свой рекорд по голам в большинстве в НХЛ 12:38
Россияне с 1 января будут платить налог на вклады, превышающие млн рублей 12:33
ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью 12:27
Оперштаб: В Москве выявлено 2 472 новых случая COVID-19 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
01.01.2022 18:34
Рубрика: Спорт

В ФХР отреагировали на скандальный инцидент с молодежной сборной

Текст: Артур Нанян
Фото: fhr.ru Фото: fhr.ru
Фото: fhr.ru

Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала ситуацию со снятием молодежной сборной с рейса, следовавшего из Калгари во Франкфурт.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Стали известны подробности снятия с рейса молодежной сборной РФ по хоккею

Ранее появилась информация, что игроков молодежных команд России и Чехии сняли с авиарейса из-за нарушения правил поведения. Спортсмены возвращались домой после отмены чемпионата мира.

Как отметили в ФХР, "организация держит под контролем ситуацию и выяснит информацию о случившемся у канадского авиаперевозчика, а также ИИХФ и трех сборных, с которыми россияне должны были вылететь одним рейсом".

"Основная претензия у авиаперевозчика к представителям нашей делегации, из-за которой команду сняли с рейса - медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно", - говорится в заявлении ФХР.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею Спортивные организации Федерация хоккея России