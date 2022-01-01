Стали известны подробности снятия с рейса молодежной сборной РФ по хоккею

Появились подробности снятия молодежных сборных России и Чехии по хоккею с рейса из Калгари во Франкфурт. В настоящий момент обе команды вылетают в Торонто, сообщает РИА Новости.

Так, в самолете были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима. Кроме того, у чехов с собой было пиво, а главный тренер россиян Сергей Зубов курил в "рукаве".

Молодежный чемпионат мира в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне был досрочно завершен из-за вспышек коронавируса сразу в нескольких командах, в частности России, Чехии и США.