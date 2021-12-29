Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен после вспышки коронавируса

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменен после вспышки коронавируса. Такое решение было принято в среду поздно вечером.

В среду из-за положительных тестов на коронавирус были отменены сразу два матча: Россия - Словакия и Финляндия - Чехия. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Финляндии.

В итоге Совет Международной федерации хоккея был вынужден провести совещание, на котором и было принято решение об отмене оставшейся части турнира. Об этом сообщил журналист Боб Маккензи в Twitter.

Позже организаторы турнира и ИИХФ должны выступить с официальным заявлением.