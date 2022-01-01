Чемпион Италии "Интер" интересуется Миранчуком

Миланский "Интер" рассматривает вариант с арендой полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука. По информации портала Calciomercatonews, "черно-синие" планируют использовать россиянина в качестве замены Хакана Чалханоглу и готовы арендовать его до конца сезона.

Помимо "Интера", являющегося действующим чемпионом и лидером чемпионата Италии, пригласить Миранчука хотят "Дженоа" и "Верона". При этом у хавбека есть действующий контракт с "Аталантой", который истекает в сентябре 2025 года.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в десяти встречах "серии А", и отметился в них голом в ворота "Вероны".