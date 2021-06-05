Стал известен стартовый состав сборной России на матч с болгарами

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на последний контрольный матч перед Евро-2020 против Болгарии.

На поле с первых минут у хозяев выйдут следующие игроки: Антон Шунин, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Александр Головин, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов, Алексей Ионов, Артем Дзюба.

В запасе остались: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Игорь Дивеев, Андрей Мостовой, Максим Мухин, Денис Черышев, Рифат Жемалетдинов, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Александр Соболев.

Матч с Болгарией начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе "Динамо".