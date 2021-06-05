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05.06.2021 00:03
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Болгария

Текст: Елена Казьмина

Сегодня сборной России по футболу предстоит провести генеральную репетицию перед чемпионатом Европы. В Москве подопечные Станислава Черчесова сыграют против Болгарии в контрольном матче. А уже 12 июня россияне будут противостоять на Евро сборной Бельгии - фавориту группы. Так что сегодняшний матч будет во многом показательным.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Свою последнюю игру отечественная сборная провела в гостях против Польши - 1:1. Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте встречи, россиянам удалось отыграться на 21-й минуте. Но в целом обе команды не показали яркой игры и создали мало опасных моментов. Поэтому особых выводов по этой встрече и не сделаешь.

Что касается Болгарии, то она не смогла завоевать путевку на Евро, одержав всего одну победу в восьми матчах отбора. Последнюю встречу болгары провели против словаков. Товарищеский матч завершился со счетом 1:1.

В сегодняшней встрече россияне наверняка захотят максимально проявить себя перед своими болельщиками, да и победа придаст правильный настрой на Евро. Учитывая класс соперника, успех команды Черчесова наиболее вероятен.

Матч Россия - Болгария начнется в субботу, в 18:00 по московскому времени. Национальный гимн РФ перед встречей исполнит Филипп Киркоров. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!

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