"Зенит" поиздевался над Киркоровым, перепутавшим Оздоева и Фернандеса

Отличная бейсболка у Николая Баскова 😉 https://t.co/8ulI8E2PBK — ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 4, 2021

"Зенит" разместил в соцсетях шуточный пост, в котором поиздевался над популярным певцом Филиппом Киркоровым.

В пятницу Киркоров, который будет петь национальный гимн РФ перед началом товарищеского матча Россия - Болгария, посетил сборную России. Звезда эстрады прибыл в расположение национальной команды вместе со своим сыном. Увидев Магомеда Оздоева, Киркоров поприветствовал игрока словами "Здравствуйте, Марио", а потом поинтересовался у окружающих, говорит ли игрок по-русски.

Оздоев в ответ признался, что по-русски он говорит, а если звезде эстрады нужен Фернандес, то он скоро придет.

Вечером "Зенит" разместил шуточное видео, в котором назвал Киркорова… Николаем Басковым.