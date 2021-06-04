Российские волейболисты одержали четвертую победу в Лиге наций

В итальянском Римини продолжается групповой турнир Лиги наций по волейболу среди мужских сборных. В пятницу свой пятый матч провела сборная России под руководством Туомаса Саммелвуо.

Россиянам противостояла команда Австралии. В первой партии серьезной борьбы не получилось. Подопечные Саммелвуо добились уверенной победы 25:19. Австралийцы во втором сете оказали достойное сопротивление. Но при счете 24:24 сборная России все же вырвала победу - 26:24.

Россияне не упустили победу и в третьей партии, и довели матч до победы - 25:21. В составе победителей Дмитрий Мусэрский и Виктор Полетаев набрали по 14 очков.

Сборная России одержала четвертую победу в пяти матчах, уступив лишь Японии в пяти сетах.

Следующим соперником россиян станет команда Польши.