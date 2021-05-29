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29.05.2021 21:33
Рубрика: Спорт

Сборная России по волейболу обыграла Иран в Лиге наций

Текст: Максим Домчев

Мужская сборная России по волейболу одержала вторую победу в Лиге наций, переиграв в четырех партиях Иран.

Фото: vk.com/volleyballvfv
Мужская сборная РФ по волейболу с победы стартовала в Лиге наций

Во втором матче проходящего в итальянском Римини турнира российская команда встречалась со сборной Ирана. Иранцев с недавних пор возглавляет экс-наставник сборной России Владимир Алекно.

В первом сете российская команда не испытала серьезных проблем - 25:17. Во втором иранцам удалось переломить ход поединка и добиться победы - 25:20. Но развить свой успех не смогли - последующие два сета остались за россиянами - 25:20 и 25:17.

Самым результативным игроком встречи стал Максим Михайлов - 22 очка.

30 мая россияне, защищающие титул чемпиона, проведут поединок против японской команды.

Спорт Волейбол