Сборная России по волейболу обыграла Иран в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала вторую победу в Лиге наций, переиграв в четырех партиях Иран.

Во втором матче проходящего в итальянском Римини турнира российская команда встречалась со сборной Ирана. Иранцев с недавних пор возглавляет экс-наставник сборной России Владимир Алекно.

В первом сете российская команда не испытала серьезных проблем - 25:17. Во втором иранцам удалось переломить ход поединка и добиться победы - 25:20. Но развить свой успех не смогли - последующие два сета остались за россиянами - 25:20 и 25:17.

Самым результативным игроком встречи стал Максим Михайлов - 22 очка.

30 мая россияне, защищающие титул чемпиона, проведут поединок против японской команды.