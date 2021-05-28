Мужская сборная РФ по волейболу с победы стартовала в Лиге наций

В пятницу в итальянском Римини вслед за женскими командами в борьбу за победу в Лиге наций вступили и мужские команды. Борьбу за главный трофей турнира ведут 16 команд - Россия, Аргентина, Бразилия, Германия, Иран, Италия, Нидерланды, Польша, Сербия, США, Франция, Япония, Австралия, Болгария и Канада, Словения.

В дебютном матче сборная России под руководством Туомаса Саммелвуо встречалась с Нидерландами. В первой партии россияне уверенно переиграли соперников - 25:19. Во второй пришлось немного понервничать, но сильнее снова была сборная России - 25:22.

В третьем успех сопутствовал уже соперникам - 25:18. Но своего сборная России в этой встрече не упустила, оформив победу в четвертой партии и в матче - 25:20.

Лидер команды Максим Михайлов набрал 24 очка, но самым результативным игроком встречи стал Абдель Азиз из команды Нидерландов - 29 очков.

В следующем матче турнира россияне 29 мая встретятся с командой Ирана, которую тренирует экс-наставник россиян Владимир Алекно.