Календарь проходящей в Римини (Италия) Лиги наций оказался составлен таким образом, что наша женская сборная в четверг завершала первый отрезок дистанции предварительного этапа матчем с командой Королевства Нидерландов, а российская мужская дружина начинает свои соревнования в пятницу встречей с соперниками из этой же страны.

Наши девушки (в темной форме) после побед над Германией и Бельгией потерпели на турнире первое поражение. Фото: volleyballworld.com

Спортсмены из Нидерландов, если право выбора цвета игровой формы за ними, всегда стараются примерить оранжевую, традиционную для себя. В четверг, правда, приоритет был у россиянок, они выступали в красном, соперницам пришлось одеться в белое. Наша команда после победы над Германией (3:0), эпической битвы с Бельгией, когда удалось взять верх 3:2, несмотря на два подряд ранее проигранных сета, в третьем туре с волейболистками Нидерландов не справилась - 1:3 (14:25, 22:25, 25:23, 20:25).

В пятницу мужская сборная России под началом главного тренера Туомаса Саммелвуо вступает в борьбу, и снова на повестке дня "оранжевые", опять Нидерланды. В субботу будет намного интереснее, во втором туре игра против команды Ирана, которую недавно принял творец нашего олимпийского успеха в Лондоне-2012 Владимир Алекно.

Творец олимпийского успеха-2012 Владимир Алекно дебютирует на посту главного тренера иранцев

Россияне в Римини выступят в следующем составе: связующие - Кобзарь ("Кузбасс", Кемерово), Панков ("Динамо" М); диагональные - Михайлов ("Зенит-Казань"), Мусэрский ("Сантори", Япония), Полетаев ("Зенит" СПб); блокирующие - Власов ("Динамо" М), Вольвич ("Зенит-Казань"), Куркаев ("Локомотив", Новосибирск); доигровщики - Богдан, Д. Волков (оба - "Факел", Новый Уренгой), Клюка ("Зенит" СПб), Подлесных, Семышев (оба - "Динамо" М); либеро - Е. Баранов ("Динамо" М), В. Голубев ("Зенит-Казань").

В роли ближайшего помощника главного тренера на официальных турнирах дебютирует наставник уфимского "Урала" Игорь Шулепов.

Где будем смотреть

28 мая, пятница, "Матч! Страна"

16.55. Россия - Нидерланды. Мужчины. Прямая трансляция.

29 мая, суббота, "Матч ТВ"

12.55. Россия - Иран. Мужчины. Прямая трансляция.