Женская сборная РФ по волейболу обыграла Бельгию в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу во втором матче предварительного раунда Лиги наций в Римини переиграла Бельгию в пяти сетах. После уверенной победе на старте турнира над командой Германии в трех партиях команда Серджо Бузато испытала немало проблем в матче с бельгийками.

Судьба первого сета решилась в концовке, где чуть удачливее оказалась сборная Бельгии - 25:23. И вторая партия завершилась не в пользу россиянок - 21:25.

Но затем наставник сборной России сумел найти нужные слова и внести правильные коррективы. В двух последующих партиях перевес россиянок был ощутимым - 25:19, 25:19. А в решающий пятой от сопротивления соперниц не осталось и следа - 15:8.

В третьем матче турнира команда России в четверг встретится со сборной Нидерландов.