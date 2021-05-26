На песчаных кортах сочинского комплекса Sport inn с трибунами на полторы тысячи зрителей, окружающими центральную площадку, матчами квалификации 26 мая стартовал этап "Мирового тура" по пляжному волейболу элитной категории "4 звезды". Причем эти соревнования являются очень важной частью подходящего к завершению олимпийского отбора.

По итогам вчерашней квалификации по восемь женских и мужских пар получили место в основном турнире. Фото: volleyballworld.com

В то время как ряд международных федераций по различным видам спорта по надуманным причинам исключают из календаря российские этапы Кубков мира, в волейболе такой оголтелой дискриминации нашей страны нет. Россия готовится принять чемпионат мира-2022 среди мужских команд по классическому варианту игры (несмотря на санкции WADA, перенос ЧМ в другое государство технически уже невозможен). А при составлении расписания этапов "Мирового тура" для пляжников ни у кого в руководстве Международной федерации волейбола (ФИВБ) не возникло сомнений: баталиям на песке Сочи обязательно быть! Мы одни из лучших по организации подобных соревнований.

За редкими исключениями, связанными в основном с травмами, в столице Белой олимпиады-2014 собрались все сильнейшие на сегодня пары планеты. Здесь и законодатели мод в виде спорта бразильцы, и американцы с чилийцами, канадцами и аргентинцами, есть сильная мужская пара из Катара, максимально широко представлена Европа, причем в турнире девушек выступает и украинская команда.

Общий призовой фонд стандартный для этапов такого высокого статуса - 300 тысяч долларов. При распределении премиальных ФИВБ строго соблюдает принцип тендерного равенства. Но борьба пойдет скорее не за деньги, а за необходимые как воздух рейтинговые очки в зачет олимпийской квалификации.

У России гарантированное место в основном турнире у шести дуэтов - трех мужских и трех женских. Главные фавориты от хозяев - действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Конкуренцию им и другим титулованным парам обязательно составят набравшие отличную форму Илья Лешуков - Константин Семенов. Вице-чемпионы Европы-2019 недавно взяли "серебро" на "четырехзвездочном" этапе в мексиканском Канкуне. Алексей Гусев и Павел Шустров неоднократно становились победителями и призерами мировых и континентальных чемпионатов для команд резерва в различных возрастных категориях.

Главное внимание публики будет приковано к выступлению наших действующих чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского

Однозначно будет претендовать на награды Сочи наша лучшая женская команда Надежда Макрогузова - Светлана Холомина. Они тоже недавно поднимались на вторую ступень пьедестала почета в Мексике. Ксения Дабижа и Дарья Рудых входят в боевой состав сборной России на континентальном Кубке Европы, где в июне нас ждет решающий турнир в Нидерландах с олимпийской лицензией на кону. Третья пара - отчасти экспериментальное сочетание игровых умений Марии Бочаровой и Александры Ганенко. Все-таки Мария обычно выступает со своей тезкой Ворониной, эти девушки вдвоем завоевали огромное количество титулов по молодежи и юниоркам.

По завершении квалификации, в мужском и женском турнирах будет образовано по восемь групп, по четыре команды в каждой. Здесь внутри квартетов пройдут не круговые соревнования, а полуфиналы, игра за третье место и финал. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала, тандемы со вторых и третьих мест начнут плей-офф с усеченной стадии 1/16 финала ("Last 24").

Встречи двух заключительных игровых дней (29-30 мая, суббота и воскресенье) будут показаны в прямом эфире на федеральном телеканале "Матч! Страна", а также на специализированном "ТВ Старт", недавно вошедшем в подписку "НТВ Плюс".

Кстати

К старту баталий этапа "Мирового тура" местные организаторы и ответственные представители Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) подошли во всеоружии, так как провели генеральную репетицию. На прошлой неделе здесь же на песке Sport inn состоялся этап чемпионата страны. В мужских соревнованиях победили Лешуков и Семенов ("Искра", Московская обл.), у девушек лучшими стали Бочарова и Воронина из ВК "Обнинск" (Калужская обл.).