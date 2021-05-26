В то время как ряд международных федераций по различным видам спорта по надуманным причинам исключают из календаря российские этапы Кубков мира, в волейболе такой оголтелой дискриминации нашей страны нет. Россия готовится принять чемпионат мира-2022 среди мужских команд по классическому варианту игры (несмотря на санкции WADA, перенос ЧМ в другое государство технически уже невозможен). А при составлении расписания этапов "Мирового тура" для пляжников ни у кого в руководстве Международной федерации волейбола (ФИВБ) не возникло сомнений: баталиям на песке Сочи обязательно быть! Мы одни из лучших по организации подобных соревнований.
За редкими исключениями, связанными в основном с травмами, в столице Белой олимпиады-2014 собрались все сильнейшие на сегодня пары планеты. Здесь и законодатели мод в виде спорта бразильцы, и американцы с чилийцами, канадцами и аргентинцами, есть сильная мужская пара из Катара, максимально широко представлена Европа, причем в турнире девушек выступает и украинская команда.
Общий призовой фонд стандартный для этапов такого высокого статуса - 300 тысяч долларов. При распределении премиальных ФИВБ строго соблюдает принцип тендерного равенства. Но борьба пойдет скорее не за деньги, а за необходимые как воздух рейтинговые очки в зачет олимпийской квалификации.
У России гарантированное место в основном турнире у шести дуэтов - трех мужских и трех женских. Главные фавориты от хозяев - действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Конкуренцию им и другим титулованным парам обязательно составят набравшие отличную форму Илья Лешуков - Константин Семенов. Вице-чемпионы Европы-2019 недавно взяли "серебро" на "четырехзвездочном" этапе в мексиканском Канкуне. Алексей Гусев и Павел Шустров неоднократно становились победителями и призерами мировых и континентальных чемпионатов для команд резерва в различных возрастных категориях.
Однозначно будет претендовать на награды Сочи наша лучшая женская команда Надежда Макрогузова - Светлана Холомина. Они тоже недавно поднимались на вторую ступень пьедестала почета в Мексике. Ксения Дабижа и Дарья Рудых входят в боевой состав сборной России на континентальном Кубке Европы, где в июне нас ждет решающий турнир в Нидерландах с олимпийской лицензией на кону. Третья пара - отчасти экспериментальное сочетание игровых умений Марии Бочаровой и Александры Ганенко. Все-таки Мария обычно выступает со своей тезкой Ворониной, эти девушки вдвоем завоевали огромное количество титулов по молодежи и юниоркам.
По завершении квалификации, в мужском и женском турнирах будет образовано по восемь групп, по четыре команды в каждой. Здесь внутри квартетов пройдут не круговые соревнования, а полуфиналы, игра за третье место и финал. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала, тандемы со вторых и третьих мест начнут плей-офф с усеченной стадии 1/16 финала ("Last 24").
Встречи двух заключительных игровых дней (29-30 мая, суббота и воскресенье) будут показаны в прямом эфире на федеральном телеканале "Матч! Страна", а также на специализированном "ТВ Старт", недавно вошедшем в подписку "НТВ Плюс".
К старту баталий этапа "Мирового тура" местные организаторы и ответственные представители Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) подошли во всеоружии, так как провели генеральную репетицию. На прошлой неделе здесь же на песке Sport inn состоялся этап чемпионата страны. В мужских соревнованиях победили Лешуков и Семенов ("Искра", Московская обл.), у девушек лучшими стали Бочарова и Воронина из ВК "Обнинск" (Калужская обл.).