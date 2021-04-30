Назван расширенный состав мужской сборной по волейболу на сезон-2021

Главный тренер мужской сборной России по волейболу и одновременно наставник питерского "Зенита" Туомас Саммелвуо назвал расширенный состав команды на сезон-2021. Всего в списке 25 игроков. Главные турниры года - Лига Наций, Олимпиада и чемпионат Европы.

Связующие: Александр Бутько ("Зенит-Казань", Казань), Игорь Кобзарь ("Кузбасс", Кемерово), Дмитрий Ковалев ("Зенит", Санкт-Петербург), Павел Панков ("Динамо", Москва).

Диагональные нападающие: Максим Жигалов ("Факел", Новый Уренгой), Максим Михайлов ("Зенит-Казань"), Дмитрий Мусэрский ("Сантори Санбердз", Япония), Виктор Полетаев ("Зенит" СПб).

Центральные блокирующие: Илья Власов, Вадим Лихошерстов (оба - "Динамо" М), Артем Вольвич ("Зенит-Казань"), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик (оба - "Локомотив", Новосибирск), Иван Яковлев ("Зенит" СПб).

Доигровщики: Денис Богдан, Дмитрий Волков (оба - "Факел"), Федор Воронков ("Зенит-Казань"), Егор Клюка ("Зенит" СПб), Ярослав Подлесных, Антон Семышев (оба - "Динамо" М), Сергей Савин ("Локомотив" Нс), Андрей Сурмачевский ("Зенит-Казань").

Либеро: Евгений Баранов ("Динамо" М), Валентин Голубев ("Зенит-Казань"), Сергей Мелкозеров ("Зенит" СПб).

Ближайший турнир - Лига Наций 2021, соревнования состоятся в итальянском Римини с 28 мая по 27 июня в режиме "ковидного пузыря". Здесь 16 команд сыграют в один круг, затем "Финал 4-х".

На днях после отказа Китая из-за внутренних проблем Международная федерация волейбола (ФИВБ) приняла решение заменить азиатскую дружину на сборную Королевства Нидерландов. На данный момент состав участников Лиги Наций-2021 выглядит так: Россия (чемпион 2018, 2019), Италия (хозяин), Аргентина, Бразилия, Германия, Иран, Нидерланды, Польша, Сербия, США, Франция, Япония; Австралия, Болгария, Канада, Словения. У последних четырех сборных статус так называемых "претендентов", худший из этого квартета может потерять место в Лиге Наций на сезон 2022 года.