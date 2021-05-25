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25.05.2021 16:42
Рубрика: Спорт

Женская сборная России по волейболу стартовала в Лиге наций с победы

Текст: Максим Домчев
Женская сборная России по волейболу в стартовом матче предварительного этапа Лиги наций нанесла поражение команде Германии.
Фото: Роман Кручинин/РИА Новости Фото: Роман Кручинин/РИА Новости
Фото: Роман Кручинин/РИА Новости

Турнир начался в итальянском Римини 25 мая. В нем принимают участие 16 сборных, которым предстоит по итогам группового турнира определить четверку сильнейших, которые выйдут в полуфинал. Этот турнир также станет заключительным этапом подготовки к Олимпийским играм.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Назван состав мужской сборной России по волейболу на Лигу Наций

В первом матче команда под руководством Серджо Бузато встречалась со сборной Германии. В стартовом сете российская команда не без труда, но сумела выиграть - 25:21. Во второй партии соперницам удалось набрать на одно очко больше - 25:22.

Россиянки не позволили соперницам перехватить инициативу и уверенно довели встречу до сухой победы по сетам - 25:19.

Соперницами российской команды также будут сборные Бельгии, Бразилии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии.

Спорт Волейбол