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15.05.2021 13:33
Рубрика: Спорт

Назван состав мужской сборной России по волейболу на Лигу Наций

Текст: Илья Трисвятский
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отправила заявку по составу нашей мужской национальной команды для выступления в Лиге Наций 2021 года. Турнир с участием 16 соискателей наград состоится в Римини (Италия).
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Вот выбор, который сделали наставник сборной Туомас Саммвелвуо и весь тренерский штаб:

Связующие - Игорь Кобзарь (капитан команды, "Кузбасс", Кемерово), Павел Панков ("Динамо", Москва).

Диагональные нападающие - Максим Михайлов ("Зенит-Казань"), Дмитрий Мусэрский ("Сантори", Япония), Виктор Полетаев ("Зенит", Санкт-Петербург).

Центральные блокирующие (нападающие первого темпа) - Илья Власов ("Динамо" М), Артем Вольвич ("Зенит-Казань"), Ильяс Куркаев ("Локомотив", Новосибирск).

Доигровщики (нападающие второго темпа) - Денис Богдан, Дмитрий Волков (оба - "Факел", Новый Уренгой), Егор Клюка ("Зенит" СПб), Ярослав Подлесных, Антон Семышев (оба - "Динамо" М).

Фото: CEV
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Либеро - Евгений Баранов ("Динамо" М), Валентин Голубев ("Зенит-Казань").

К сожалению, на днях травмировался блокирующий питерского "Зенита" Иван Яковлев. Пока он не сможет помочь команде.

Всего в списке - 15 фамилий. На каждый конкретный матч можно заявлять 14 игроков (это при условии наличия двух либеро). По регламенту, в состав делегации может входить не более 25 человек. У России обширный штаб команды: главный тренер - Туомас Саммелвуо, генеральный менеджер - Сергей Тетюхин, старший тренер - Игорь Шулепов, тренеры-статистики - Денис Попов, Андрей Рязанцев, тренеры по ОФП - Алексей Константинов, Павел Барыла, менеджер - Игорь Артамонов, доктор и он же "офицер "по протоколам ковидной безопасности" - Гурген Арутюнов, физиотерапист - Сергей Осипов.

Из-за пандемии турнир Лиги Наций пройдет в режиме "ковидного пузыря". На предварительном этапе 16 команд сыграют в один круг, квартет лучших далее выступит в полуфинале. Мужская сборная России - двукратный (2018, 2019) и пока единственный победитель Лиги Наций (в 2020-м титул не был разыгран).

Расписание России на предварительном этапе (указаны московское время и соперники):

28 мая, пятница. 17.00. Нидерланды. 29 мая, суббота. 13.00. Иран. 30 мая, воскресенье. 16.00. Япония.

3 июня, четверг. 22.00. США. 4 июня, пятница. 17.00. Австралия. 5 июня, суббота. 17.00. Польша.

9 июня, среда. 14.00. Франция. 10 июня, четверг. 13.00. Канада. 11 июня, пятница. 13.00. Словения.

15 июня, вторник. 11.00. Сербия. 16 июня, среда. 11.00. Аргентина. 17 июня, четверг. 13.00. Болгария.

21 июня, понедельник. 17.00. Германия. 22 июня, вторник. 22.00. Италия. 23 июня, среда. 22.00. Бразилия.

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