Женская сборная России стала победителем группы "В" полуфинального раунда командного Кубка Европы. Турнир в столице Испании Мадриде был частью многоступенчатой олимпийской квалификации. Пары Надежда Макрогузова - Светлана Холомина и Ксения Дабижа - Дарья Рудых выиграли все четыре матча с одинаковым счетом 2:0, причем за три дня соревнований не уступили соперницам ни одной партии.

На летних Играх в Токио борьбу за медали поведут по 24 мужских и женских пары. Максимальная квота на страну - по две лицензии, то есть всего четыре. Вот именно такую задачу и поставило перед нашими пляжниками руководство Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Первыми квалифицировались на правах чемпионов мира-2019 Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. При этом надо заметить, что все завоеванные лицензии - неименные. В настоящее время отбор проходит параллельно двумя курсами: через рейтинг пар, учитывающий результаты на этапах "Мирового тура", и через континентальные командные Кубки. В рейтингах уверенно в зоне выхода на Олимпиаду находятся Константин Семенов - Илья Лешуков и Надежда Макрогузова - Светлана Холомина. К тому же следующий крупный, элитной категории "4 звезды", этап "Мирового тура" состоится в Сочи 26-30 мая. Почти наверняка на домашнем песке наши пары еще больше улучшат свое положение в Табели о рангах.

Сложнее всего с четвертой путевкой. Здесь главная надежда уже не на рейтинг, а на женский Кубок Европы. В Мадриде россиянки быстро решили задачу-минимум, уже по итогам первого дня обеспечив себе место в топ-5 и продолжение борьбы на финальном раунде. Но на этом не успокоились. Макрогузова - Холомина и Дабижа - Рудых обыграли Румынию, Швейцарию и дважды Францию. Вторая встреча с "трехцветными" пришлась на финал.

Победа в июньском финале женского Кубка Европы позволит взять четвертую путевку на Игры

На главной стадии Кубка Европы в Гааге (Нидерланды) выступят 16 команд. Кроме хозяев и России, это Франция, Испания, Швейцария, Литва, Греция, Польша, Финляндия, Чехия, Словения, Австрия, Германия, Италия, Украина, Норвегия. Если наши девушки и здесь смогут взять первое место, то заветная лицензия достанется, скорее всего, Дабиже и Рудых. Кстати, жеребьевка Олимпиады назначена на 5 июля в Москве.