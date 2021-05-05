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05.05.2021 11:29
Рубрика: Спорт

Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса для участия в ОИ

Текст: Максим Домчев
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Павел Воронков.

"Сергей Шубенков отправил в международную федерацию заявку на получение нейтрального статуса", - сказал Воронков ТАСС.

Фото: Getty Images
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Нейтральный статус необходим по утвержденной ранее процедуре Международной федерации легкой атлетики. И для его получения необходимо предоставить полную информацию о спортсмене со стороны Всероссийской федерации легкой атлетики и Российского антидопингового агентства.

Ранее нейтральный статус уже получили трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и выступающий в этой же дисциплине Илья Иванюк, прыгуньи с шестом Анжелика Сидорова и Аксана Гатауллина.

Всего допуск на крупнейшие турниры получат десять спортсменов из России, при этом не будет права замены.

Соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин на Олимпиаде в Токио пройдут с 3 по 5 августа.

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