Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса для участия в ОИ

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Павел Воронков.

"Сергей Шубенков отправил в международную федерацию заявку на получение нейтрального статуса", - сказал Воронков ТАСС.

Нейтральный статус необходим по утвержденной ранее процедуре Международной федерации легкой атлетики. И для его получения необходимо предоставить полную информацию о спортсмене со стороны Всероссийской федерации легкой атлетики и Российского антидопингового агентства.

Ранее нейтральный статус уже получили трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и выступающий в этой же дисциплине Илья Иванюк, прыгуньи с шестом Анжелика Сидорова и Аксана Гатауллина.

Всего допуск на крупнейшие турниры получат десять спортсменов из России, при этом не будет права замены.

Соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин на Олимпиаде в Токио пройдут с 3 по 5 августа.