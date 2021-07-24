Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
4:25
Плавание
Финалы
5:55
Спортивная гимнастика
Женщины, предварительные соревнования
10:55
Дзюдо
Женщины - 52 кг / Мужчины - 66 кг
15:00
Фехтование
Мужчины - рапира / Женщины - шпага
Идет  день олимпиады
24.07.2021 19:24
Рубрика: Спорт

Китай лидирует в медальном зачете после первого дня Олимпиады в Токио

Текст: Максим Домчев
Фото: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN/ Reuters Фото: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN/ Reuters
Фото: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN/ Reuters

По итогам первого дня Олимпийских игр сборная Китая с тремя золотыми медалями возглавила общекомандный зачет.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Завоевавшую первую медаль России на ОИ Галашину представят к госнаграде

Китайская команда в первый день завоевала четыре награды - три золота и одну бронзу. Второе место делят команды Японии и Италии, в активе которых по одной золотой и серебряной медали.

По одному золоту выиграли команды Кореи, Венгрии, Ирана, Таиланда, Эквадора и Косово.

На счету российской команды - две медали. Серебро завоевала в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м Анастасия Галашина, а бронзу выиграл тхэквондист Михаил Артамонов.

Всего было разыграно 11 комплектов наград. В воскресенье определятся чемпионы в 18 видах программы.

Новости чемпионата
Российские гимнасты Нагорный и Далалоян вышли в финал многоборья на ОИ 16:40
Шпажистка Сунь Ивэнь принесла Китаю третье золото Олимпиады-2020 16:12
Венгерский саблист Арон Силадьи стал трехкратным олимпийским чемпионом 15:55
Российские ватерполистки обыграли Китай в группе на Олимпиаде 15:44
Анастасия Галашина: Есть только я, моя винтовка и мишень 19:05

Анастасия Галашина: Есть только я, моя винтовка и мишень 19:05

Анастасия Галашина стала первой российской медалисткой на Олимпиаде-2020 в Токио. 24-летняя спортсменка завоевала "серебро" в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. О своих впечатлениях она рассказала "РГ"

Пловец Ступин опоздал на ОИ в Токио из-за перепутанного загранпаспорта 15:50

Пловец Ступин опоздал на ОИ в Токио из-за перепутанного загранпаспорта 15:50

Российский пловец Максим Ступин не вышел в финал на дистанции 400 м комплексом на Олимпиаде-2020. Однако ему еще предстоит стартовать на 200-метровке. Спортсмен прибыл в Токио с опозданием. Ступин сообщил "РГ", что это произошло из-за перепутанного загранпаспорта

Тхэквондист Артамонов принес России вторую медаль на Олимпиаде-2020 15:06

Тхэквондист Артамонов принес России вторую медаль на Олимпиаде-2020 15:06

Тхэквондист Михаил Артамонов завоевал вторую медаль России на Олимпиаде в Токио. Он стал бронзовым призером в весовой категории до 58 килограммов в первый день соревнований, когда разыгрываются награды

Завоевавшую первую медаль России на ОИ Галашину представят к госнаграде 14:35

Завоевавшую первую медаль России на ОИ Галашину представят к госнаграде 14:35

Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в стрельбе из пневматической винтовки Анастасия Галашина будет представлена к государственной награде. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, отметив, что "счет нашим медалям открыт"