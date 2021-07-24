Китай лидирует в медальном зачете после первого дня Олимпиады в Токио

По итогам первого дня Олимпийских игр сборная Китая с тремя золотыми медалями возглавила общекомандный зачет.

Китайская команда в первый день завоевала четыре награды - три золота и одну бронзу. Второе место делят команды Японии и Италии, в активе которых по одной золотой и серебряной медали.

По одному золоту выиграли команды Кореи, Венгрии, Ирана, Таиланда, Эквадора и Косово.

На счету российской команды - две медали. Серебро завоевала в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м Анастасия Галашина, а бронзу выиграл тхэквондист Михаил Артамонов.

Всего было разыграно 11 комплектов наград. В воскресенье определятся чемпионы в 18 видах программы.