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Идет  день олимпиады
24.07.2021 14:35
Рубрика: Спорт

Завоевавшую первую медаль России на ОИ Галашину представят к госнаграде

Текст: Артур Нанян (Токио)
Анастасия Галашина. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Анастасия Галашина. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Анастасия Галашина. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что серебряный призер Олимпийских игр-2020 в стрельбе из пневматической винтовки Анастасия Галашина будет представлена к государственной награде. Слова Матыцина приводит пресс-служба ведомства.

Фото: Mohd RASFAN / AFP
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"Как и все победители и призеры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде. Счет нашим медалям открыт", - отметил Матыцин, пожелав всей нашей команде уверенно двигаться к намеченным целям.

Галашина завоевала первую награду для российской сборной на Играх в Токио. При этом перед последним выстрелом она опережала будущую чемпионку китаянку Цянь Ян на 0,2 очка, но в заключительное попытке показала худший результат своего выступления - 8,9 очка, в то время как Ян набрала 9,8 очка. В итоге Анастасия набрала 251,1 балла, а китаянка - 251,8.

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