Завоевавшую первую медаль России на ОИ Галашину представят к госнаграде

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что серебряный призер Олимпийских игр-2020 в стрельбе из пневматической винтовки Анастасия Галашина будет представлена к государственной награде. Слова Матыцина приводит пресс-служба ведомства.

"Как и все победители и призеры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде. Счет нашим медалям открыт", - отметил Матыцин, пожелав всей нашей команде уверенно двигаться к намеченным целям.

Галашина завоевала первую награду для российской сборной на Играх в Токио. При этом перед последним выстрелом она опережала будущую чемпионку китаянку Цянь Ян на 0,2 очка, но в заключительное попытке показала худший результат своего выступления - 8,9 очка, в то время как Ян набрала 9,8 очка. В итоге Анастасия набрала 251,1 балла, а китаянка - 251,8.