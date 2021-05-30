Мужская сборная РФ по волейболу уступила Японии в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу в третьем матче проходящей в Италии Лиги наций потерпела поражение от японской команды в пяти сетах.

Первая партия прошла в упорнейшей борьбе, но в концовке соперники россиян были чуть удачливее - 28:26. В следующем сете ситуация в концовке повторилась, но на этот раз в пользу россиян - 28:26.

В третьей партии сборная России сумела добиться преимущества и уверенно довела дело до победы - 25:20. Но развить успех и завершить матч в свою пользу не удалось. Сборная Японии сначала сравняла счет, а в решающем пятом сете вырвала победу - 16:14.

Самыми результативными игроками встречи стали японец Иссэй Отаке - 25 очков и лидер российской команды Максим Михайлов - 23 очка.

3 июня сборная России встретится с командой США, которая в трех матчах одержала две победы при одном поражении.