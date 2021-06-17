Ловчев и Адамян обсудят победу сборной России над финнами

Один из лучших футболистов в истории нашего футбола Евгений Ловчев и ведущий "Матч ТВ", один из самых популярных блогеров Карен Адамян в эфире видеопроекта RG.RU "Игра головой" разбирают матч сборной России с Финляндией.

Темы эфира:

- что изменилось в игре сборной по сравнению с матчем против Бельгии;

- почему Станислав Черчесов пошел на смену вратаря;

- финны действительно пытались "вырубить" игроков сборной России;

- как Миранчуку удался такой гол и почему это редкость;

- чего теперь ждать от игры сборной в матче против датчан.

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