Ловчев и Адамян обсудят победу сборной России над финнами
Один из лучших футболистов в истории нашего футбола Евгений Ловчев и ведущий "Матч ТВ", один из самых популярных блогеров Карен Адамян в эфире видеопроекта RG.RU "Игра головой" разбирают матч сборной России с Финляндией.
Темы эфира:
- что изменилось в игре сборной по сравнению с матчем против Бельгии;
- почему Станислав Черчесов пошел на смену вратаря;
- финны действительно пытались "вырубить" игроков сборной России;
- как Миранчуку удался такой гол и почему это редкость;
- чего теперь ждать от игры сборной в матче против датчан.
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