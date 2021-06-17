Манчини: У Швейцарии отличная команда, просто мы сегодня были великолепны
Сегодня, пожалуй, был самый важный матч для вашей сборной за то время, что вы ей руководите. Ожидали, что он получится таким легким?
Роберто Манчини: Любой матч сложный. Некоторые кажутся легче, но задача от этого не меняется, ты должен победить. Мне повезло, что у меня такие хорошие игроки, которые наслаждаются игрой и которые любят рисковать. Это краеугольный камень футбола.
Можете сказать, что сегодня вы проделали отличную работу?
Роберто Манчини: Всяческих похвал заслуживают игроки, моя обязанность - лишь донести до них свои мысли. Но мы всегда вместе: футболисты, персонал, тренерский штаб. Мы сделали отличную работу, но нам предстоит еще длинный путь.
Вы гарантировали себе выход в плей-офф. Значит ли это, что в заключительном матче группового этапа с Уэльсом возможно появление резервистов?
Роберто Манчини: Мы посмотрим на физическую форму ребят. Некоторые ребята потратили много сил сегодня. В ближайшие несколько дней примем решение по составу на игру с Уэльсом.
Сейчас много говорят о Франции, как о главном фаворите Евро. Можно ли уже сейчас поставить Италию на один уровень с ней?
Роберто Манчини: На этом Евро есть Франция, Португалия, Бельгия. Франция - чемпион мира, Португалия - чемпион Европы, Бельгия - лидер мирового рейтинга. Эти команды строились годами. Но в футболе всякое бывает. Здесь ничего никому не гарантировано.
И все-таки. Это сборная Италии так хорошо сыграла или швейцарцы провели такой плохой матч?
Роберто Манчини: У Швейцарии отличная команда. У них есть хорошие техничные игроки, физически мощные. Просто мы сегодня сыграли великолепно. Такие матчи случаются. Но я по-прежнему думаю, что у швейцарцев отличная сборная.
Можно сказать, что ваша команда уже показала максимум своих возможностей?
Роберто Манчини: Нам есть куда совершенствоваться. У нас много молодых игроков. Многие ребята не играли на европейском уровне даже за свои клубы. Им есть куда расти.
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