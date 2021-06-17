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17.06.2021 00:45
Рубрика: Спорт

Манчини: У Швейцарии отличная команда, просто мы сегодня были великолепны

Экс-наставник питерского "Зенита", а ныне главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал крупную победу своей команды над Швейцарией (3:0) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.
Текст: Илья Соболев

Сегодня, пожалуй, был самый важный матч для вашей сборной за то время, что вы ей руководите. Ожидали, что он получится таким легким?

Роберто Манчини: Любой матч сложный. Некоторые кажутся легче, но задача от этого не меняется, ты должен победить. Мне повезло, что у меня такие хорошие игроки, которые наслаждаются игрой и которые любят рисковать. Это краеугольный камень футбола.

Можете сказать, что сегодня вы проделали отличную работу?

Роберто Манчини: Всяческих похвал заслуживают игроки, моя обязанность - лишь донести до них свои мысли. Но мы всегда вместе: футболисты, персонал, тренерский штаб. Мы сделали отличную работу, но нам предстоит еще длинный путь.

Фото: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images
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Вы гарантировали себе выход в плей-офф. Значит ли это, что в заключительном матче группового этапа с Уэльсом возможно появление резервистов?

Роберто Манчини: Мы посмотрим на физическую форму ребят. Некоторые ребята потратили много сил сегодня. В ближайшие несколько дней примем решение по составу на игру с Уэльсом.

Сейчас много говорят о Франции, как о главном фаворите Евро. Можно ли уже сейчас поставить Италию на один уровень с ней?

Роберто Манчини: На этом Евро есть Франция, Португалия, Бельгия. Франция - чемпион мира, Португалия - чемпион Европы, Бельгия - лидер мирового рейтинга. Эти команды строились годами. Но в футболе всякое бывает. Здесь ничего никому не гарантировано.

И все-таки. Это сборная Италии так хорошо сыграла или швейцарцы провели такой плохой матч?

Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images
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Роберто Манчини: У Швейцарии отличная команда. У них есть хорошие техничные игроки, физически мощные. Просто мы сегодня сыграли великолепно. Такие матчи случаются. Но я по-прежнему думаю, что у швейцарцев отличная сборная.

Можно сказать, что ваша команда уже показала максимум своих возможностей?

Роберто Манчини: Нам есть куда совершенствоваться. У нас много молодых игроков. Многие ребята не играли на европейском уровне даже за свои клубы. Им есть куда расти.

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