Задержанную во Франции теннисистку из РФ освободили из под стражи

Задержанную во Франции российскую теннисистку Яну Сизикову выпустили на свободу.

Несмотря на это, в отношении спортсменки продолжается следствие, заявили в прокуратуре страны.

"Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается", - заявили РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержании Сизиковой, которую подозревают в участии в договорном матче на прошлогоднем "Ролан Гаррос". Тогда россиянка в парном турнире вместе с американкой Мэдисон Бренгл проиграли румынскому дуэту. Тогда на поражение российско-американской пары были сделаны подозрительно крупные ставки.

Сама спортсменка, по словам адвоката Фредерика Бело, категорически не согласна с обвинением.