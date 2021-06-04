Задержанную во Франции теннисистку из РФ освободили из под стражи

Задержанную во Франции российскую теннисистку Яну Сизикову выпустили на свободу.
Несмотря на это, в отношении спортсменки продолжается следствие, заявили в прокуратуре страны.
"Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается", - заявили РИА Новости.
Ранее сообщалось о задержании Сизиковой, которую подозревают в участии в договорном матче на прошлогоднем "Ролан Гаррос". Тогда россиянка в парном турнире вместе с американкой Мэдисон Бренгл проиграли румынскому дуэту. Тогда на поражение российско-американской пары были сделаны подозрительно крупные ставки.
Сама спортсменка, по словам адвоката Фредерика Бело, категорически не согласна с обвинением.