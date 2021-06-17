Рамос заплакал, когда объявлял об уходе из "Реала"

Во время церемонии, посвященной уходу Серхио Рамоса из "Реала", футболист не смог сдержать эмоций и заплакал.

В четверг, 17 июня, мадридский "Реал" провел церемонию, посвященную уходу из клуба капитана команды Серхио Рамоса.

Когда футболист подошел к микрофону, то не смог сдержать слез. В итоге он прервал свою речь.

"Не буду прощаться, скажу до новых встреч, поскольку я еще вернусь. Это расставание - один из самых сложных моментов в жизни", - сказал Рамос.

Об уходе капитана "Реала" стало известно в среду, 16 июня. Он так и не смог договориться с руководством о продлении контракта.

Рамос защищал цвета "Реала" с 2005 года. В 2015-м он стал капитаном команды.

В составе мадридцев он пять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.