Новости

Разработчики "Спутника V" предложат дозу вакцины от индийского штамма 15:15
Путин назвал главные качества эффективного управленца 15:10
Рамос заплакал, когда объявлял об уходе из "Реала" 15:10
Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб 15:10
Тропический ливень затопил Ростов и оставил без света 3500 человек 15:09
В Башкирии в озере утонули мужчина и его падчерица 15:07
В Белгороде задержали группу телефонных мошенников 15:04
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары 14:49
Как минимум два человека погибли при стрельбе в немецком городе Эспелькамп 14:38
Песков назвал страны, из которых чаще всего исходят кибератаки 14:33
Фонд дольщиков выявил нарушения в "дорожных" картах регионов 14:29
В московском метро спасли упавшую на пути собаку 14:28
Песков: РФ не передавала США свой список "неприемлемых" для кибератак сфер 14:27
Липецкий сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий 14:12
ФНС ответила на сообщения о "двойном налоге" для блогеров 14:06
В Москве заблокируют таксистов с иностранными правами и маленьким стажем 14:06
Песков: Путин по-прежнему готов встретиться с Зеленским 14:00
Китайские производители смартфонов OPPO и OnePlus объединяются 13:55
В центре "Вектор" подтвердили природное происхождение коронавируса 13:55
В Северодвинске остановили пылевую бурю на золоотвале ТЭЦ 13:47
Решение проблем одного обманутого дольщика обходится в 2,1 млн рублей 13:44
Александр Кержаков стал тренером ФК "Нижний Новгород" 13:42
Гаттузо покинул "Фиорентину" спустя 23 дня после подписания контракта 13:37
Фестиваль "Кинотавр" ищет идеи новых сериалов 13:34
В Башкирии скончался заслуженный артист России Николай Панов 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 15:10
Рубрика: Спорт

Рамос заплакал, когда объявлял об уходе из "Реала"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Во время церемонии, посвященной уходу Серхио Рамоса из "Реала", футболист не смог сдержать эмоций и заплакал.

Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE
Гаттузо покинул "Фиорентину" спустя 23 дня после подписания контракта

В четверг, 17 июня, мадридский "Реал" провел церемонию, посвященную уходу из клуба капитана команды Серхио Рамоса.

Когда футболист подошел к микрофону, то не смог сдержать слез. В итоге он прервал свою речь.

"Не буду прощаться, скажу до новых встреч, поскольку я еще вернусь. Это расставание - один из самых сложных моментов в жизни", - сказал Рамос.

Об уходе капитана "Реала" стало известно в среду, 16 июня. Он так и не смог договориться с руководством о продлении контракта.

Рамос защищал цвета "Реала" с 2005 года. В 2015-м он стал капитаном команды.

В составе мадридцев он пять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Спорт Футбол Игроки и тренеры