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04.06.2021 19:02
Рубрика: Спорт

Теннисистке Сизиковой грозит до 10 лет тюрьмы

Текст: Максим Домчев
Фото: instagram.com/yana_sizikova Фото: instagram.com/yana_sizikova
Фото: instagram.com/yana_sizikova

Российской теннисистке Яне Сизиковой, задержанной во Франции по обвинению в участии в договорных матчах, может грозить до 10 лет тюрьмы. Об этом заявил адвокат спортсменки Фредерик Бело.

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Он рассказал о том, что в отношении Сизиковой ведется предварительное расследование по обвинению в том, что год назад на "Ролан Гаррос" она умышленно проиграла в матче парного разряда. И в самом худшем случае ей может грозить до 10 лет тюрьмы.

"Пять лет тюрьмы. И поскольку это статья об организованном мошенничестве, то тут может идти речь о 10 годах тюрьмы. Это абсолютно непропорционально раскладу, это абсолютно непропорционально фактам, учитывая, что она ничего не совершала и абсолютно невиновна", - цитирует адвоката РИА Новости.

При этом Бело добавил, что пока никаких обвинений российской спортсменке не предъявлено.

О задержании Сизиковой стало известно в пятницу.

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