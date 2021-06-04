Теннисистке Сизиковой грозит до 10 лет тюрьмы

Российской теннисистке Яне Сизиковой, задержанной во Франции по обвинению в участии в договорных матчах, может грозить до 10 лет тюрьмы. Об этом заявил адвокат спортсменки Фредерик Бело.

Он рассказал о том, что в отношении Сизиковой ведется предварительное расследование по обвинению в том, что год назад на "Ролан Гаррос" она умышленно проиграла в матче парного разряда. И в самом худшем случае ей может грозить до 10 лет тюрьмы.

"Пять лет тюрьмы. И поскольку это статья об организованном мошенничестве, то тут может идти речь о 10 годах тюрьмы. Это абсолютно непропорционально раскладу, это абсолютно непропорционально фактам, учитывая, что она ничего не совершала и абсолютно невиновна", - цитирует адвоката РИА Новости.

При этом Бело добавил, что пока никаких обвинений российской спортсменке не предъявлено.

О задержании Сизиковой стало известно в пятницу.