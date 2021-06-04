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04.06.2021 12:55
Рубрика: Спорт

Российская теннисистка задержана во Франции по подозрению в договорном матче

Текст: Максим Домчев

Теннисистка из России Яна Сизикова задержана в Париже по подозрению в участии в договорном матче. Об этом сообщило издание Le Parisien. Позже эту информацию подтвердили в консульстве РФ.
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Как сообщается, Сизикову обвиняют в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос" в 2020 году. Она была задержана правоохранительными органами в четверг.

В прошлом году 26-летняя теннисистка играла на турнире в паре с Мэдисон Брэнгл и уступили представительницам Румынии Марии Циг и Кристине-Андрее Миту в двух сетах.

Еще в октябре прошлого года началось расследование, поскольку в пятом гейме на подаче россиянки на победу румынок было слишком много ставок. А Сизикова тогда допустила две двойные ошибки. В итоге тот гейм россиянка и американка уступили.

Спорт Теннис В мире Европа Франция