Российская теннисистка задержана во Франции по подозрению в договорном матче

Теннисистка из России Яна Сизикова задержана в Париже по подозрению в участии в договорном матче. Об этом сообщило издание Le Parisien. Позже эту информацию подтвердили в консульстве РФ.

Как сообщается, Сизикову обвиняют в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос" в 2020 году. Она была задержана правоохранительными органами в четверг.

В прошлом году 26-летняя теннисистка играла на турнире в паре с Мэдисон Брэнгл и уступили представительницам Румынии Марии Циг и Кристине-Андрее Миту в двух сетах.

Еще в октябре прошлого года началось расследование, поскольку в пятом гейме на подаче россиянки на победу румынок было слишком много ставок. А Сизикова тогда допустила две двойные ошибки. В итоге тот гейм россиянка и американка уступили.