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04.06.2021 23:32
Рубрика: Спорт

Футболисты сборной Бразилии отказываются выступать в Кубке Америки

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Футболисты сборной Бразилии не хотят выступать в Кубке Америки, который должен пройти в их стране с 12 июня по 12 июля. Более того, игроки бразильской команды стараются убедить своих коллег из других сборных также отказаться от участия.

Фото: REUTERS
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По данным As, игроки были недовольны тем, что турнир перенесли в Бразилию из Колумбии и Аргентины без их согласия. Более того, о самом переносе они узнали из СМИ, а не от руководителя федерации футбола страны.

Футболисты также добиваются полной отмены турнира в 2021 году, поскольку в Бразилии в настоящее время большие проблемы с распространением коронавируса.

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