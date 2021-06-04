Футболисты сборной Бразилии отказываются выступать в Кубке Америки

Футболисты сборной Бразилии не хотят выступать в Кубке Америки, который должен пройти в их стране с 12 июня по 12 июля. Более того, игроки бразильской команды стараются убедить своих коллег из других сборных также отказаться от участия.

По данным As, игроки были недовольны тем, что турнир перенесли в Бразилию из Колумбии и Аргентины без их согласия. Более того, о самом переносе они узнали из СМИ, а не от руководителя федерации футбола страны.

Футболисты также добиваются полной отмены турнира в 2021 году, поскольку в Бразилии в настоящее время большие проблемы с распространением коронавируса.