В Аргентине открыли памятник легендарному Марадоне

В аргентинском городе Сантьяго-дель-Эстеро открыли памятник футболисту Диего Армандо Марадоне. Торжественная церемония открытия была приурочена к очередному отборочному матчу на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Чили. К слову сказать, это первый матч "небесно-голубой" команды, который она провела с момента смерти легендарной "десятки".

В церемонии открытия монумента приняла участие вся сборная Аргентины, включая нынешнего капитана команды Лионеля Месси. Статуя весом две тонны и высотой пять метров сделана целиком из бронзы аргентинским скульптором Карлосом Бенавидесом. Кстати, это самый высокий памятник из когда-либо установленных в честь Марадоны. Автор отметил, что попытался передать в скульптуре футбольный талант Диего Армандо. "Его поза очень характерна - с мячом, приставленным к левой ноге. Эта поза символизирует 86 год, который был временем его величайшего великолепия", - отметил Бенавидес, вспоминая победу сборной под предводительством Марадоны на ЧМ 1986 года в Мексике. На табличке основания памятника написано "Диего Армандо Марадона 1960-2020 - знак бесконечности". Фотографии и видео с мероприятия опубликованы на официальном аккаунте сборной Аргентины в Twitter.

В знак уважения памяти футболиста отборочный матч с чилийцами Аргентина провела в особых футболках с фотографией Марадоны. В местной прессе появились спекуляции, что ФИФА может оштрафовать сборную, поскольку внесение произвольных изменений в утвержденную форму команды запрещено правилами. Однако со ссылкой на руководство ФИФА и на самого Джанни Инфантино, пресса сообщила, что никаких санкций не последует. "Диего - это Диего, регламент в данном случае не имеет значения", - процитировали неназванного представителя Аргентинской федерации футбола местные медиа. Кстати, матч между Аргентиной и Чили закончился ничьей, 1-1.

Напомним, Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября прошлого года в возрасте 60-ти лет. Смерть одного из величайших футболистов в истории футбола стала настоящей трагедией для Аргентины и всего мира. Он был похоронен на частном кладбище Белла Виста, неподалеку от столицы Аргентины, рядом с могилами своих родителей. Скоропостижная смерть "десятки" вызвала множество вопросов не только у членов его семьи и его фанатов. Специальная комиссия до сих пор ведет расследование всех обстоятельств лечения и причин остановки сердца Марадоны. В конце мая следствие заявило, что подозревает семь человек, включая лечащих врачей футболиста, в халатности, которая привела к смерти. Если их вина будет доказана, им грозит до 25-ти лет тюремного заключения.

#SelecciónMayor La Selección @Argentina participó del homenaje realizado en las inmediaciones del estadio en donde se descubrió una estatua en homenaje a la leyenda Diego Maradona 🇦🇷 pic.twitter.com/26naKUUKne — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 3, 2021