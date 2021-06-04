Чудинов защитил пояс чемпиона WBA, победив Либенберга

Российский боксер второго среднего веса Федор Чудинов защитил пояс чемпиона WBA Gold, победив представителя ЮАР Рино Либенберга единогласным решением судей.

В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого россиянин Федор Чудинов защитил титул чемпиона WBA Gold. Его соперником был спортсмен из ЮАР Рино Либенберг.

Для Чудинова эта защита титула стала уже второй. Россиянин превосходил своего соперника в большей части раундов, а в конце девятого боксер из ЮАР оказался в нокдауне и с трудом выстоял до гонга. После этого соперники продолжили обмениваться ударами, и бой продолжился все 12 раундов.

По итогам поединка все три судьи отдали победу Чудинову - 116-111, 119-108 и 118-109.

На счету 33-летнего Чудинова это 24-я победа при двух поражениях и одной ничьей. Уже в следующем поединке россиянин может встретиться с одним из двух чемпионов по версии WBA - суперчемпионом Саулем Альваресом или регулярным чемпионом Давидом Морелем.