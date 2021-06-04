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04.06.2021 23:16
Рубрика: Спорт

Чудинов защитил пояс чемпиона WBA, победив Либенберга

Текст: Максим Домчев
Российский боксер Федор Чудинов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Российский боксер Федор Чудинов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российский боксер Федор Чудинов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боксер второго среднего веса Федор Чудинов защитил пояс чемпиона WBA Gold, победив представителя ЮАР Рино Либенберга единогласным решением судей.

В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого россиянин Федор Чудинов защитил титул чемпиона WBA Gold. Его соперником был спортсмен из ЮАР Рино Либенберг.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Для Чудинова эта защита титула стала уже второй. Россиянин превосходил своего соперника в большей части раундов, а в конце девятого боксер из ЮАР оказался в нокдауне и с трудом выстоял до гонга. После этого соперники продолжили обмениваться ударами, и бой продолжился все 12 раундов.

По итогам поединка все три судьи отдали победу Чудинову - 116-111, 119-108 и 118-109.

На счету 33-летнего Чудинова это 24-я победа при двух поражениях и одной ничьей. Уже в следующем поединке россиянин может встретиться с одним из двух чемпионов по версии WBA - суперчемпионом Саулем Альваресом или регулярным чемпионом Давидом Морелем.

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