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18.09.2021 18:53
Рубрика: Спорт

Кокорин впервые в сезоне сыграл за "Фиорентину"

Текст: Максим Домчев
Александр Кокорин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Александр Кокорин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Александр Кокорин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин впервые в сезоне вышел на поле за свой клуб. "Фиалки" обыграли "Дженоа" - 2:1.

Фото: Maurizio Borsari/REUTERS
Гол Кокорина помог "Фиорентине" победить "Левико Терме" в контрольном матче

В четвертом туре чемпионата Италии по футболу "Фиорентина" в гостях встречалась с клубом "Дженоа". Первый тайм команды провели не слишком ярко, создав не так много голов. Итог первой половины - нулевая ничья.

Лишь на 60-й минуте полузащитнику "Фиорентины" Риккардо Сапонаре удалось открыть счет. На 81-й минуте на поле вышел Александра Кокорин, который дебютировал в новом сезоне.

Уже через четыре минуты россиянин отметился в протоколе. Он заработал желтую карточку.

На 88-й минуте встречи гости забили второй мяч, автором которого стал Джакомо Бонавентура. В компенсированное время с пенальти один мяч отыграл экс-защитник "Зенита" Доменико Кришито.

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