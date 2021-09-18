Кокорин впервые в сезоне сыграл за "Фиорентину"

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин впервые в сезоне вышел на поле за свой клуб. "Фиалки" обыграли "Дженоа" - 2:1.

В четвертом туре чемпионата Италии по футболу "Фиорентина" в гостях встречалась с клубом "Дженоа". Первый тайм команды провели не слишком ярко, создав не так много голов. Итог первой половины - нулевая ничья.

Лишь на 60-й минуте полузащитнику "Фиорентины" Риккардо Сапонаре удалось открыть счет. На 81-й минуте на поле вышел Александра Кокорин, который дебютировал в новом сезоне.

Уже через четыре минуты россиянин отметился в протоколе. Он заработал желтую карточку.

На 88-й минуте встречи гости забили второй мяч, автором которого стал Джакомо Бонавентура. В компенсированное время с пенальти один мяч отыграл экс-защитник "Зенита" Доменико Кришито.