Гол Кокорина помог "Фиорентине" победить "Левико Терме" в контрольном матче

Российский нападающий Александр Кокорин отметился забитым мячом в контрольном матче "Фиорентины", в котором его команда победила 9:0.

На фоне слухов о том, что "Фиорентина" намерена расстаться с российским нападающим, Кокорин принял участие в контрольном матче против более чем скромного клуба "Левико Терме".

Уже на 12-й минуте встречи россиянин смог отличиться после того, как реализовал 11-метровый удар. В итоге встреча завершилась со счетом 9:0, но Кокорин больше не смог отличиться. Помимо этого три игрока "фиалок" оформили дубли: Алессандро Бьянко, Марко Бенасси и Рикардо Соттиль. По разу отличились Алессандро Бьянко и Габриэле Гори.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин может покинуть "Фиорентину" и назывались варианты в Турции и России.