"Сочи" обыграл "Кешлю" и вышел в третий раунд Лиги конференций

В четверг ФК "Сочи" в Баку в ответном поединке второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА переиграл азербайджанский клуб "Кешля" - 4:2 (2:1). Дубль сделал сербский форвард сочинцев Марко Дуганджич. По сумме двух встреч (в первой россияне победили дома со счетом 3:0) "Сочи" вышла в следующий этап нового еврокубка.

В минувший четверг на олимпийском стадионе "Фишт" хозяева доминировали большую часть матча и могли забить гораздо больше, но ограничились лишь тремя взятиями ворот молдавского голкипера бакинцев Намашко. Его действия в "рамке" главный тренер "быков" Владимир Федотов даже назвал "героическими".

Правда, после этого сочинцы весьма блекло выглядели в поединке первого тура первенства страны против "Нижнего Новгорода", уступив в гостях - 0:1. Сегодня ему противостоял очень даже мотивированный оппонент и непривычный для кубанцев искусственный газон бакинской "АСК Арены". Кстати, при судействе бригады арбитров из Беларуси во главе с Виктором Шимусиком.

Сочинцы даже без своих лидеров и самых креативных игроков центра поля (Юсупов травмирован, а эквадорцу Нобоа противопоказано искусственное поле) сразу забрали мяч под свой контроль и стали раз за разом оказываться в неплохих позициях у чужих ворот.

И если поначалу с ударами Маргасова, Дуганджича и Бурмистрова голкипер бакинцев справлялся, то разрезающий заброс с левого фланга Терехова сильно озадачил центральных защитников "Кешля". В результате Дуганджич выскочил из-за их спин и метров с пяти направил мяч в левый нижний от Намашко угол - 0:1, 21-я минута.

Так как исход общего противостояния уже сомнений не вызвал (забить оппоненту в оставшееся время пять мячей представлялось для азербайджанского коллектива задачей из области фантастики), то у хозяев, по сути, остались две цели: постараться все-таки забить хотя бы один гол и побороться за благоприятный окончательный итог еврокубковой домашней встречи.

Надо сказать, с первой из них хозяева справились оперативно. Это бразилец Сантос с левого фланга ворвался в штрафную, обыграл своего сочинского соотечественника Родригао и пробил мимо голкипера Заболотного - 1:1, 35-я минута.

Правда, Бурмистров тут же вывел "барсов" вперед: форвард почти с центра поля продвинулся с мячом и метров с 20-ти хлестко пробил в правый от Намашко нижний угол - 1:2, 38-я минута.

Но "Кешля" во втором тайме продолжила отчаянное сражение за благоприятный для себя исход поединка. После продолжительной комбинации с участием шести футболистов хозяев мяч отскочил к Гаджиеву, который мощным ударом отправил его под перекладину - 2:2, 53-я минута.

На что вскоре защитник гостей Прохин отвечает рывком справа в чужую штрафную и прицельным выстрелом в дальний угол - 2:3, 70-я минута. А затем Дуганджич замыкает с трех метров прострел Терехова с левого фланга - 2:4, 82-я минута.

Таким образом, "Сочи" (напомним, дебютант европейских кубков) побеждает и выходит в следующий этап Лиги конференций.

В третьем отборочном раунде "Сочи" встретится 5 и 12 августа с победителем пары "Партизан" (Сербия) - "ДАК" (Словакия). В первом поединке в Белграде хозяева выиграли с минимальным преимуществом - 1:0. Сегодня вечером соперники в ответном поединке встретятся в словацком городе Дунайска-Стреда. Начало игры - в 21.45.